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#Imaginaire

Appartement 16

Adam Nevill

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" Jamais depuis Stephen King un livre ne m'avait procuré un tel sentiment de peur et d'inquiétude. " Fantasy Book Review Certaines portes devraient toujours rester fermées... A Barrington House, un immeuble de grand standing dans un quartier chic de Londres, un appartement est inoccupé. Personne n'y entre, personne n'en sort. Et c'est comme ça depuis cinquante ans. Jusqu'au jour où Apryl, une jeune Américaine, débarque à Barrington House pour visiter l'appartement que lui a légué une mystérieuse grand-tante. Cette dernière, morte dans d'étranges circonstances, a laissé un journal intime où elle révèle avoir été impliquée dans des événements atroces et inexplicables, plusieurs décennies auparavant. Résolue à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa tante, Apryl commence à reconstituer l'histoire secrète de Barrington House. Une force maléfique habite l'immeuble et l'entrée de l'appartement seize donne sur quelque chose de terrifiant et d'inimaginable... " Pour essayer de percer ce secret j'ai lu sans m'arrêter jusque tard dans la nuit. " Speculative Horizons " Appartement 16 est un excellent roman d'angoisse paranormale, très bien conçu, doté de deux personnages centraux forts, d'une intrigue réellement prenante. L'un des nouveaux maîtres de l'horreur anglo-saxonne. " eMaginarock

Par Adam Nevill
Chez Bragelonne

|

Auteur

Adam Nevill

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

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Appartement 16

Adam Nevill trad. François Truchaud

Paru le 10/09/2026

504 pages

Bragelonne

8,95 €

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Scannez le code barre 9791028129811
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