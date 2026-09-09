The Hemlock Queen

August, le roi corrompu, est mort. Lore, nécromancienne et ancienne trafiquante de poison, vit désormais à la cour auprès du nouveau souverain. Ensemble, ils comptent bien éradiquer la corruption qui gangrène le palais et aider le peuple de Dellaire. Mais ces projets ne sont pas du goût de tous : les nobles sèment la discorde, l'empire kirythéen frappe à la porte du royaume et les anciens alliés de Lore s'éloignent. Même Bastian a changé. Le prince charismatique et solaire que Lore connaissait a disparu, remplacé par un homme implacable, autoritaire et froid. Et quelque chose chuchote à l'oreille de Lore. Une voix, sombre et obsédante, qui lui souffle que son pouvoir est plus grand qu'elle ne peut l'imaginer. Qu'il existe une vérité profondément enfouie dans son histoire, capable de tout changer. Alors que le couronnement se rapproche, Lore doit parvenir à se protéger et à protéger son amour comme son peuple avant que la vénéneuse puissance qui hante les catacombes soit libérée... " Ma nouvelle obsession. " Jodi Picoult, Mille petits riens " Hannah Whitten a construit un monde aussi sombre que fascinant, romantique et provocant. " Ali Hazelwood, The Love Hypothesis " Mortel, inquiétant, et si attirant qu'on ne peut lâcher le joyau noir qu'est ce livre. " Stephanie Garber, Caraval " Sombre et luxurieux, délicieusement dangereux, ce livre vous enveloppe dans du velours tout en vous plaquant un couteau sur la gorge. " Ava Reid, A Study in Drowning " Hannah Whitten est définitivement une autrice à suivre. " Katee Robert, Neon Gods (Dark Olympus) " Hannah Whitten excelle dans la construction de son univers. La cour du Roi Sanctifié brille tel un lustre aux mille facettes, tranchantes comme un rasoir. J'ai été éblouie. " Erin A. Craig, La Malédiction de Highmoor " Dans ce deuxième tome chargé d'ambiance et de tension, Lore enchaîne les rencontres amoureuses déchirantes et les face-à-face haletants avec le danger et la mort. Un récit riche en magie noire, en romance et en divinités. " Kirkus " Hannah Whitten fait partie des meilleures autrices de romantasy actuelles, avec son habileté à jongler entre romance et Fantasy en un parfait équilibre. " People " Hannah Whitten nous fait tourner frénétiquement les pages en confrontant son trio de héros à des prophéties, des dieux et de sombres secrets. Après ce captivant deuxième opus, on en redemande. " Publishers Weekly