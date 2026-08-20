Un bloc aux pages détachables, qui permet de colorier facilement et de partager ou d'exposer vos créations une fois terminées. Détendez-vous en coloriant 45 illustrations d'animaux kawaï ! Vous aimez les animaux trop mignons ? Découvrez 45 coloriages mystères entièrement dédiés à l'univers kawaii ? ! Chaque illustration est découpée en zones numérotées, et chaque numéro correspond à une couleur de la palette fournie. A vous de retrouver les bonnes teintes pour révéler, petit à petit, d'adorables créatures cachées dans chaque page. Préparez-vous à une explosion de douceur et de surprises ? !