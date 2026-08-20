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Animaux kawaï

Charlotte Mendès

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Un bloc aux pages détachables, qui permet de colorier facilement et de partager ou d'exposer vos créations une fois terminées. Détendez-vous en coloriant 45 illustrations d'animaux kawaï ! Vous aimez les animaux trop mignons ? Découvrez 45 coloriages mystères entièrement dédiés à l'univers kawaii ? ! Chaque illustration est découpée en zones numérotées, et chaque numéro correspond à une couleur de la palette fournie. A vous de retrouver les bonnes teintes pour révéler, petit à petit, d'adorables créatures cachées dans chaque page. Préparez-vous à une explosion de douceur et de surprises ? !

Par Charlotte Mendès
Chez Merci les Livres

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Auteur

Charlotte Mendès

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

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Animaux kawaï

Charlotte Mendès

Paru le 20/08/2026

112 pages

Merci les Livres

13,95 €

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