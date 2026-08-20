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Merveilles du Japon

Suzanne L.

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Un bloc aux pages détachables, qui permet de colorier facilement et de partager ou d'exposer vos créations une fois terminées. Détendez-vous en coloriant 45 illustrations sur la culture japonaise ! Vous aimez le Japon, sa culture et ses traditions ? En voici 45 coloriages mystères ! Chaque illustration à colorier est décomposée en numéros, et chaque numéro est associé à une couleur de la palette proposée. A vous de retrouver les bonnes couleurs pour dévoiler, petit à petit, l'image cachée !

Par Suzanne L.
Chez Merci les Livres

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Auteur

Suzanne L.

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

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Merveilles du Japon

Suzanne L.

Paru le 20/08/2026

112 pages

Merci les Livres

13,95 €

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Scannez le code barre 9791070150283
9791070150283
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