Merveilles du Japon

Un bloc aux pages détachables, qui permet de colorier facilement et de partager ou d'exposer vos créations une fois terminées. Détendez-vous en coloriant 45 illustrations sur la culture japonaise ! Vous aimez le Japon, sa culture et ses traditions ? En voici 45 coloriages mystères ! Chaque illustration à colorier est décomposée en numéros, et chaque numéro est associé à une couleur de la palette proposée. A vous de retrouver les bonnes couleurs pour dévoiler, petit à petit, l'image cachée !