Le Loup qui sauvait les animaux

Un matin, Loup est interpellé par maman brebis : son petit à disparu dans la forêt ! Sans hésiter Loup se lance à sa recherche... Loup part à la recherche d'un agneau égaré dans une sombre forêt. Et, en chemin, va aider un lion pris dans un filet, une grenouille qui s'est envolée et coincée dans un arbre après s'être gonflée pour ressembler a un boeuf, un corbeau qui a perdu son fromage... Loup serait-il dans le monde des fables ? Et l'agneau qu'il recherche est-il si sage que cela ? Les méchants sont-ils ceux que l'on croit ?