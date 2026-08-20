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Le Loup qui sauvait les animaux

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

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Un matin, Loup est interpellé par maman brebis : son petit à disparu dans la forêt ! Sans hésiter Loup se lance à sa recherche... Loup part à la recherche d'un agneau égaré dans une sombre forêt. Et, en chemin, va aider un lion pris dans un filet, une grenouille qui s'est envolée et coincée dans un arbre après s'être gonflée pour ressembler a un boeuf, un corbeau qui a perdu son fromage... Loup serait-il dans le monde des fables ? Et l'agneau qu'il recherche est-il si sage que cela ? Les méchants sont-ils ceux que l'on croit ?

Par Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Chez Editions Auzou

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Auteur

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Le Loup qui sauvait les animaux

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 20/08/2026

32 pages

Editions Auzou

6,95 €

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