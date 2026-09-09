La plume érotique

Plongez dans ces 20 nouvelles érotiques courtes destinées à vous émoustiller tout en dégommant les clichés véhiculés par le porno et le patriarcat. La plume d'Arsenic Simone vous parle de désir et de sexualité avec des mots crus, avec le coeur, en respectant les valeurs de féminisme, d'inclusivité, de consentement et de bienveillance. Ces nouvelles vous embarquent dans des rencontres, des corps à corps, des moments de sexploration sans tabou. Sa littérature s'adresse à notre esprit mais c'est bien notre corps qui répond, se balance, ondule, exulte (Peau Douce, Queen du 2024 Sacré Burlesque Festival. Ces récits permettent de se réapproprier son imaginaire érotique en tant que femme et de redonner au corps le droit de ressentir. (Maud Renard, fondatrice de Gyn'émotion.)