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#Roman francophone

La plume érotique

Simone Arsenic

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Plongez dans ces 20 nouvelles érotiques courtes destinées à vous émoustiller tout en dégommant les clichés véhiculés par le porno et le patriarcat. La plume d'Arsenic Simone vous parle de désir et de sexualité avec des mots crus, avec le coeur, en respectant les valeurs de féminisme, d'inclusivité, de consentement et de bienveillance. Ces nouvelles vous embarquent dans des rencontres, des corps à corps, des moments de sexploration sans tabou. Sa littérature s'adresse à notre esprit mais c'est bien notre corps qui répond, se balance, ondule, exulte (Peau Douce, Queen du 2024 Sacré Burlesque Festival. Ces récits permettent de se réapproprier son imaginaire érotique en tant que femme et de redonner au corps le droit de ressentir. (Maud Renard, fondatrice de Gyn'émotion.)

Par Simone Arsenic
Chez Edition la goutte créative

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Auteur

Simone Arsenic

Editeur

Edition la goutte créative

Genre

Littérature érotique

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La plume érotique

Simone Arsenic

Paru le 09/09/2026

126 pages

Edition la goutte créative

12,50 €

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Scannez le code barre 9782957829682
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