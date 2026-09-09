Un livre dont on parle depuis 40 ans, BEST SELLER MONDIAL. Une manière révolutionnaire d'élever nos enfants... naturellement. Au plus profond de la jungle du Venezuela, Jean Liedloff fait la rencontre d'une tribu d'Indiens vivant encore à l'âge de la pierre. Fascinée par le bonheur reflété par ces Indiens "primitifs" , elle passera deux et demi avec eux pour comprendre la cause de leur vie si heureuse et harmonieuse. Cette expérience ébranlera totalement ses convictions occidentales et l'amènera à un point de vue radicalement différent sur la nature humaine et l'éducation dictée par nos sociétés "civilisées" . Le concept du continuum nous montre comment nous avons perdu notre bien-être naturel en laissant l'intellect prendre le pas sur notre instinct. Il nous montre également comment retrouver cette harmonie pour nous-mêmes et nos enfants. Une véritable prise de conscience pour tous les acteurs de notre société ! Un livre absolument indispensable à tous les parents ou futurs parents ! Cette nouvelle édition comprend des conférences, articles et interviews donnés par Jean, qui s'est éteinte à l'âge de 84 ans.