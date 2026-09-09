Leadership & Résonance

Libérez votre impact. Maîtrisez l'art de l'influence positive. Et si votre manière d'entrer en relation déterminait la puissance de votre leadership ? Dans ce guide novateur, Olivier Guérin dévoile une méthode inédite, qui transforme en profondeur la façon dont les leaders interagissent, inspirent et influencent. La résonance, ce phénomène subtil mais décisif, est au coeur des dynamiques humaines. Elle façonne chaque rencontre, chaque décision, chaque impact que vous avez sur les autres. En apprenant à reconnaître et à maîtriser les quatre formes de résonance - limitante, amicale, technique et efficace -, vous accédez à une posture de leader plus alignée, plus consciente et nettement plus efficace.