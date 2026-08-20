Le Diable s'habille en papa Tome 2

Une éducation d'enfer pour le plus grand des héros Kakyu, le diable au pouvoir phénoménal, vit aujourd'hui une vie paisible dans un monde parallèle. Une tragédie l'a poussé à recueillir Ars, un bébé qu'il élève désormais seul. Mais le petit ne semble pas être un humain comme les autres... Dépassé par son nouveau rôle et par cet enfant extraordinaire, il décide de chercher quelqu'un pour l'aider à l'éduquer et rejoindre la famille. Il rencontre alors Elsa, une elfe noire esclave, qui coche tous ses critères. Kakyu lui propose sans détour de devenir la mère de son fils, mais celle-ci hésite, tiraillée par son passé sombre qui l'empêche de se sentir légitime. Ces êtres complètement différents - diable, humain, elfe - seront-ils capables de former une famille ?