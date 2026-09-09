Divulgations d'un initié de l'armée américaine

Et si certains soldats participaient déjà à des missions liées à des technologies extraterrestres ? Après son enrôlement dans l'armée américaine, un soldat nommé JP affirme avoir obtenu l'accès à plusieurs programmes parmi les plus hautement classifiés. En vertu d'un accord de divulgation conclu entre l'US Air Force et des visiteurs extraterrestres appelés les "Nordiques" , certains de ces secrets peuvent aujourd'hui être révélés. Dans ce troisième volume de Divulgations d'un initié de l'armée, les missions extraordinaires de JP se poursuivent. Il retourne notamment à une Arche spatiale immergée sous l'Atlantique, où les Nordiques viennent restituer un cristal lié à la conscience organique de cette mystérieuse structure. JP visite également une installation militaire secrète où des visiteurs extraterrestres sont soumis à un procédé de mutation capable de les rendre pratiquement indiscernables des humains. Mais les missions de JP prennent une tournure encore plus troublante lorsqu'il est soumis à une série de tests inhabituels en préparation d'une opération secrète liée à Saturne. Depuis son premier contact avec les Nordiques en 2008, JP affirme avoir été initié à des technologies anciennes associées aux Arches spatiales et aux civilisations souterraines. Après son engagement dans l'armée en 2019, il a également rendu publiques des photographies d'engins antigravité hautement classifiés. Si les révélations de JP sont exactes, elles pourraient lever le voile sur l'existence d'un programme spatial secret - et sur une réalité bien plus vaste que celle que nous imaginons.