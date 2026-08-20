Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir Tome 18

Je veux juste aimer et être aimé ! Lors de son entrée au lycée, le jeune Rentaro Aijo rencontre le dieu de l'amour qui lui prédit ceci : tu rencontreras cent filles qui te sont destinées. Cependant, il te faudra les rendre heureuses car sinon, elles mourront ! Et le miracle se produit sans cesse : dès que résonne le fameux " bobooom ", Rentaro sait qu'il éprouvera pour celle dont il vient de croiser le regard un amour incommensurable. Et ce, peu importe à quel point son âme soeur est excentrique ! Dans ce tome, retrouvez le groupe d'idols de la Rentaro Family, un rencard rempli de câlins, et un quotidien toujours aussi mouvementé ! Rien que pour vous, un tome aussi éblouissant que les précédents !