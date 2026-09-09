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#Essais

Les origines oubliées de l'Humanité

Marc M. Vallée, Thibault Verbiest, Marc Vallée

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Et si l'histoire officielle de l'humanité n'était qu'une version incomplète de notre véritable passé ? Partout sur la planète, des vestiges énigmatiques défient notre compréhension : mégalithes colossaux, pyramides aux alignements astronomiques d'une précision stupéfiante, artefacts technologiques hors contexte et récits universels d'un Déluge ayant balayé une civilisation disparue. Et si ces indices n'étaient pas de simples curiosités archéologiques... mais les fragments d'une mémoire oubliée ? Dans Les origines oubliées de l'humanité, les auteurs mènent une enquête fascinante à la croisée de l'archéologie, de l'histoire et des sciences émergentes pour mettre à jour les dernières découvertes disponibles. Des pyramides d'Egypte aux sphères mystérieuses du Costa Rica, des mégalithes andins aux anciennes tablettes sumériennes, il explore les indices convergents suggérant que l'humanité pourrait être l'héritière amnésique d'un âge d'or antédiluvien. Entre découvertes scientifiques, traditions anciennes et hypothèses audacieuses, ce livre propose une vision nouvelle de notre passé - et peut-être aussi de notre avenir.

Par Marc M. Vallée, Thibault Verbiest, Marc Vallée
Chez Ariane Editions

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Auteur

Marc M. Vallée, Thibault Verbiest, Marc Vallée

Editeur

Ariane Editions

Genre

Phénomènes occultes

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Les origines oubliées de l'Humanité

Marc M. Vallée, Thibault Verbiest, Marc Vallée

Paru le 09/09/2026

192 pages

Ariane Editions

18,60 €

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