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#Roman francophone

Je me demande pourquoi on ne peut pas dire non, tout simplement

Hollie McNish

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Hollie McNish est de retour, plus survoltée que jamais ! A travers une série de divagations, elle interroge le quotidien de nos vies et ses interdits, et lutte contre les injustices qui persistent dans notre société. - Hollie McNish est de retour, plus survoltée que jamais ! Face à une société de plus en plus contraignante, jusque dans nos corps, nos désirs et notre rapport à l'autre, elle fait le choix de la résistance . Des impensés du langage aux questions d'identité, en passant par celles sur la maternité et le sexe , elle met à nu une série d'injonctions et de stéréotypes pour mieux les déconstruire. - Dans ce mélange d'anecdotes hilarantes , de poèmes et d'observations qui a fait son succès, l'autrice appelle à déconstruire les normes et les idées qui nous sont imposées au quotidien. Elle nous invite par là à embrasser de nouvelles perspectives pour appréhender autrement le monde et se le réapproprier.

Par Hollie McNish
Chez Le Castor Astral

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Auteur

Hollie McNish

Editeur

Le Castor Astral

Genre

Poésie

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Je me demande pourquoi on ne peut pas dire non, tout simplement

Hollie McNish trad. Virginie Trachsler

Paru le 20/08/2026

485 pages

Le Castor Astral

24,00 €

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