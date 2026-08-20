Je me demande pourquoi on ne peut pas dire non, tout simplement

Hollie McNish est de retour, plus survoltée que jamais ! A travers une série de divagations, elle interroge le quotidien de nos vies et ses interdits, et lutte contre les injustices qui persistent dans notre société. - Hollie McNish est de retour, plus survoltée que jamais ! Face à une société de plus en plus contraignante, jusque dans nos corps, nos désirs et notre rapport à l'autre, elle fait le choix de la résistance . Des impensés du langage aux questions d'identité, en passant par celles sur la maternité et le sexe , elle met à nu une série d'injonctions et de stéréotypes pour mieux les déconstruire. - Dans ce mélange d'anecdotes hilarantes , de poèmes et d'observations qui a fait son succès, l'autrice appelle à déconstruire les normes et les idées qui nous sont imposées au quotidien. Elle nous invite par là à embrasser de nouvelles perspectives pour appréhender autrement le monde et se le réapproprier.