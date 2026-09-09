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Ma métaphysique pour l'année de la Chèvre de Feu

Marc-Olivier Rinchart

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Cet agenda est un outil indispensable pour profiter pleinement de l'année 2027, l'Année de la Chèvre de Feu Ding Wei. Il est essentiel de planifier correctement vos activités en prenant note des jours qui sont propices et des périodes qui ne le sont pas afin de tirer le meilleur profit de l'année. Dans cet ouvrage, vous retrouverez de façon claire et structurée les activités propices et défavorables pour chaque jour de l'année, l'animal en conflit et l'animal du jour, les bonnes et mauvaises heures de la journée, les cycles lunaires... Il vous aidera à toujours avoir un bon timing. L'Agenda Feng Shui des Editions IFS inclut également les Piliers du Ba Zi, les 12 Essences et les 28 Constellations, les afflictions annuelles, le tableau des chiffres Gua indiquant le pilier de l'année de naissance, les directions favorables pour l'année, les 24 Montagnes et d'autres sources d'information, une analyse détaillée des étoiles volantes annuelles et mensuelles, les secteurs favorables et défavorables de votre habitation ou lieu de travail pour tous les jours de l'année, les jours Tueur de Maître, les bons et mauvais jours pour entreprendre plusieurs types d'activités (telles que commencer une affaire, se marier, rénover, voyager, creuser le sol, aller chez le coiffeur, déménager, purifier les lieux de vie/travail, changer l'orientation de la porte d'entrée), les hexagrammes mensuels et quotidiens du Yi Jing, un résumé des prévisions astrologiques pour chaque signe, les personnes qui ne devraient pas assister à des funérailles, les Jie Qi ou noeuds saisonniers, un article sur le Ba Zhai ou Feng Shui des Huit Demeures qui vous apprendra exactement quels sont les bons et mauvais secteurs de votre maison, un planning annuel récapitulatif. Points forts de cet Agenda Feng Shui : les éléments mélodiques (Na Yin) quotidiens : formule inédite dans les ouvrages actuellement disponibles en français ; les directions quotidiennes pour 4 activités (Aide, Prospérité, Santé, Relations) selon les principes du Qi Men Dun Jia : formule inédite dans les ouvrages actuellement disponibles en français.

Par Marc-Olivier Rinchart
Chez SATAS/IFS

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Auteur

Marc-Olivier Rinchart

Editeur

SATAS/IFS

Genre

Astrologie chinoise

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Ma métaphysique pour l'année de la Chèvre de Feu

Marc-Olivier Rinchart

Paru le 09/09/2026

172 pages

SATAS/IFS

19,00 €

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