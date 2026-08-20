Un nouvel ensemble de compétences d'écoute et de communication pour savoir quoi faire face à une personne en colère, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs. Nous vivons dans un monde de plus en plus divisé, et il n'est pas rare de se retrouver face à des personnes agressives et des interactions difficiles. S'appuyant sur son expérience pratique d'avocat devenu pacificateur et médiateur, et se fondant sur les découvertes les plus récentes en neurosciences, Douglas Noll offre aux lecteurs les moyens de désescalader les conflits efficacement et de rétablir la paix en moins de 90 secondes. Le secret repose sur trois étapes essentielles : Ignorer les mots prononcés Deviner les émotions sous-jacentes Nommer ces émotions Dans Désescalade, Noll guide le lecteur pas à pas à travers ces trois étapes à l'aide d'instructions précises et faciles à suivre, accompagnées d'exemples concrets et de dialogues inspirés de la vie réelle. Qu'il s'agisse d'apaiser son conjoint, un ami, un collègue, un enfant ou même un inconnu, ce livre donne à chacun la confiance nécessaire pour faire face à des émotions explosives et trouver les mots justes, de la manière juste, au moment juste.