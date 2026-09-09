Le Tarot de Conver

Découvrez dans ce coffret un tarot de Marseille d'exception, édité pour la première fois par Nicolas Conver - célèbre maître cartier - entre 1809 et 1833 et aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Ce jeu présente sur ses 78 lames deux couleurs rares, caractéristiques de cette édition ancienne : le vert et le bleu ciel. Ces cartes chargées d'histoire vous permettront d'expérimenter toute la puissance symbolique et divinatoire du tarot de Marseille.
Par
Colette Silvestre Chez
Editions Jacques Grancher
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