Le Tarot de Conver

Découvrez dans ce coffret un tarot de Marseille d'exception, édité pour la première fois par Nicolas Conver - célèbre maître cartier - entre 1809 et 1833 et aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Ce jeu présente sur ses 78 lames deux couleurs rares, caractéristiques de cette édition ancienne : le vert et le bleu ciel. Ces cartes chargées d'histoire vous permettront d'expérimenter toute la puissance symbolique et divinatoire du tarot de Marseille.