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Le Tarot de Conver

Colette Silvestre

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Découvrez dans ce coffret un tarot de Marseille d'exception, édité pour la première fois par Nicolas Conver - célèbre maître cartier - entre 1809 et 1833 et aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Ce jeu présente sur ses 78 lames deux couleurs rares, caractéristiques de cette édition ancienne : le vert et le bleu ciel. Ces cartes chargées d'histoire vous permettront d'expérimenter toute la puissance symbolique et divinatoire du tarot de Marseille.

Par Colette Silvestre
Chez Editions Jacques Grancher

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Auteur

Colette Silvestre

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Arts divinatoires

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Le Tarot de Conver

Colette Silvestre

Paru le 09/09/2026

Editions Jacques Grancher

17,90 €

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Scannez le code barre 9782733916308
9782733916308
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