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#Polar

L'autre moi

Franck Thilliez

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Ici, le cauchemar commence. Longepin. Un endroit niché au coeur de la forêt de la Grande Chartreuse. Un site sur lequel militaires et civils travaillent à des projets classés secret-défense. Un cadre de vie d'exception, mais ultra-surveillé et régi par des règles étranges. Sibylle vient d'arriver avec son compagnon, Erwann. Docteur en neurosciences, celui-ci a vu la possibilité d'intégrer cette communauté comme la chance de sa carrière. Comme un espoir, aussi, que là-bas des confrères parviennent à aider celle qu'il aime. Car Sibylle, depuis l'accident qui a coûté la vie à son enfant et lui a valu une douloureuse reconstruction du visage, n'est plus la même. Elle souffre d'une amnésie post-traumatique et est sujette à des cauchemars aussi intenses que troublants, au point de ne plus toujours savoir distinguer le rêve de la réalité... En bonus, Franck Thilliez livre un message inédit pour ses audiolecteurs. Interprétation humaine

Par Franck Thilliez
Chez Lizzie

|

Auteur

Franck Thilliez

Editeur

Lizzie

Genre

Thrillers

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L'autre moi

Franck Thilliez

Paru le 09/07/2026

456 pages

Lizzie

25,90 €

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Scannez le code barre 9791036649752
9791036649752
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