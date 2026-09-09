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L'année du foot 2026

Mickaël Caron

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Retour en texte et en images sur une année de football exceptionnelle ! En Ligue 1, le Paris Saint-Germain a souffert face aux infatigables Lensois, mais remporte son cinquième titre consécutif. Sur la scène européenne, le collectif parisien s'est affirmé comme l'un des meilleurs au monde en décrochant, au terme d'un parcours historique, sa deuxième Ligue des champions d'affilée. Arsenal a gagné son premier championnat depuis 2004, et l'Inter de Milan, le FC Barcelone et le Bayern de Munich ont remporte chacun sans trop de difficultés leurs championnats respectifs. La saison s'est conclue par la parenthèse enchantée de la Coupe du monde américaine, qui a vu la France s'arreter aux portes des demi-finales, après un beau parcours, face à une Espagne imbattable et vainqueur de l'Argentine en finale. 36 pages consacrées à la Coupe du monde et un retour détaillé sur la performance monumentale du Paris Saint-Germain en Ligue des champions !

Par Mickaël Caron
Chez Marabout

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Auteur

Mickaël Caron

Editeur

Marabout

Genre

Football

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L'année du foot 2026

Mickaël Caron

Paru le 10/09/2026

144 pages

Marabout

24,90 €

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Scannez le code barre 9782501205412
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