Ma pâtisserie au Airfryer tous les secrets d'un chef de famille

Pâtisser au airfryer : rien de plus simple ! Norbert Tarayre vous prouve que l'on peut tout pâtisser au airfryer ! Des petits goûters (cookies, financiers aux framboises, sablés thym et citron), des gros gâteaux (brownie, cake au yaourt, banana bread, moelleux au chocolat), des desserts crémeux (crème brûlée, crème caramel, flan coco) et même des pâtisseries plus ambitieuses comme des choux à la vanille, un flan au chocolat ou encore une bûche de Noël ! Des gourmandises variées pour toute la famille et toutes les envies !