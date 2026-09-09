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#Roman francophone

Ma mère arménienne

Jean-Pierre Fleury

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De Granville à Beyrouth, d'Alep à Erevan, l'auteur nous emmène sur les traces de sa mère Azadouï. Le passé et le présent, la grande Histoire et la petite s'enchevêtrent pour nous faire découvrir avec beaucoup d'humanité l'histoire du peuple arménien. Un voyage de mémoire, où le pire de la barbarie et du cynisme rencontre le meilleur de la fraternité humaine. Un voyage d'émotion où l'auteur nous dévoile les cahots et les bonheurs de renaître à ses origines. Une course contre le temps enfin, car l'Histoire et la Nature s'acharnent à effacer les souvenirs.

Par Jean-Pierre Fleury
Chez Chum éditions

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Auteur

Jean-Pierre Fleury

Editeur

Chum éditions

Genre

Littérature française

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Ma mère arménienne

Jean-Pierre Fleury

Paru le 09/09/2026

208 pages

Chum éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782492973567
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