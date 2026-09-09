Ma mère arménienne

De Granville à Beyrouth, d'Alep à Erevan, l'auteur nous emmène sur les traces de sa mère Azadouï. Le passé et le présent, la grande Histoire et la petite s'enchevêtrent pour nous faire découvrir avec beaucoup d'humanité l'histoire du peuple arménien. Un voyage de mémoire, où le pire de la barbarie et du cynisme rencontre le meilleur de la fraternité humaine. Un voyage d'émotion où l'auteur nous dévoile les cahots et les bonheurs de renaître à ses origines. Une course contre le temps enfin, car l'Histoire et la Nature s'acharnent à effacer les souvenirs.