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#Roman francophone

Perle

Jean-Pierre Brouillaud

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- Je veux un chien ?? ! - Hors de question. Tous les parents ont connu ce moment d'autorité, malheureusement souvent fugace... - Je te préviens, c'est toi qui t'en occuperas ?? ! C'est ainsi que Perle arrive dans une famille. Perle, teckel croisée staffie, ni très belle, ni très avenante surtout avec ses congénères, qui va pourtant devenir, devinez... Oui, qui va devenir "? leur balise, leur fanal, en un mot leur phare dans la nuit ? " . Mais Perle est-elle vraiment un chien ???

Par Jean-Pierre Brouillaud
Chez Chum éditions

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Auteur

Jean-Pierre Brouillaud

Editeur

Chum éditions

Genre

Littérature française

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Perle

Jean-Pierre Brouillaud

Paru le 09/09/2026

128 pages

Chum éditions

16,00 €

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Scannez le code barre 9782492973543
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