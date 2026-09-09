- Je veux un chien ?? ! - Hors de question. Tous les parents ont connu ce moment d'autorité, malheureusement souvent fugace... - Je te préviens, c'est toi qui t'en occuperas ?? ! C'est ainsi que Perle arrive dans une famille. Perle, teckel croisée staffie, ni très belle, ni très avenante surtout avec ses congénères, qui va pourtant devenir, devinez... Oui, qui va devenir "? leur balise, leur fanal, en un mot leur phare dans la nuit ? " . Mais Perle est-elle vraiment un chien ???