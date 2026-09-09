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#Roman francophone

Un perdant sublime

Thierry Poyet

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J'ai été l'ami de Barrès et le contemporain d'Alain-Fournier. Grasset, mon éditeur, s'est battu en duel pour mon premier livre. J'ai connu les débuts du métro à Paris, le premier journal féminin, l'entrée de Zola au Panthéon... C'était la Belle Epoque. J'ai couru l'Europe de Londres à Munich... Je lisais Nietzsche et j'écoutais Wagner. On disait que je portais le mystère en moi. On m'appelait "? le chercheur d'absolu ? " . Près de Verdun, la guerre écrit mon destin, loin de Saint-Etienne, la ville de mon enfance. Un roman biographique pour découvrir "? de l'intérieur ? " Emile Clermont, l'écrivain célébré de tous à la veille de la Grande Guerre.

Par Thierry Poyet
Chez Chum éditions

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Auteur

Thierry Poyet

Editeur

Chum éditions

Genre

XXe siècle

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Un perdant sublime

Thierry Poyet

Paru le 09/09/2026

316 pages

Chum éditions

21,00 €

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