Un perdant sublime

J'ai été l'ami de Barrès et le contemporain d'Alain-Fournier. Grasset, mon éditeur, s'est battu en duel pour mon premier livre. J'ai connu les débuts du métro à Paris, le premier journal féminin, l'entrée de Zola au Panthéon... C'était la Belle Epoque. J'ai couru l'Europe de Londres à Munich... Je lisais Nietzsche et j'écoutais Wagner. On disait que je portais le mystère en moi. On m'appelait "? le chercheur d'absolu ? " . Près de Verdun, la guerre écrit mon destin, loin de Saint-Etienne, la ville de mon enfance. Un roman biographique pour découvrir "? de l'intérieur ? " Emile Clermont, l'écrivain célébré de tous à la veille de la Grande Guerre.