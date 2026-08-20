Voyage au coeur de la finance moderne

Ce livre relate une trentaine d'années d'activités dans le domaine financier, principalement les marchés et la gestion de portefeuilles. Il comporte environ 9 chapitres en restituant, par ordre chronologique, les évolutions économiques et financières des périodes racontées. Les services financiers ont connu un essor et une transformation considérable pendant ces trente années que ce livre raconte en les illustrant par les activités auxquelles l'auteur a pris part directement, souvent au sein d'équipes d'experts qu'il animait. La très grande grise financière et le développement de la finance responsable qui l'a suivi, fait l'objet des derniers chapitres dont un sur les leçons de cette expérience. L'essentiel des sujets a trait à la modélisation financière, discipline récente apparue dans les années 1960 aux USA, diffusés en Europe à la fin des années 1980, qui a profondément modifié les marchés financiers et les pratiques des acteurs concernés, notamment les asset managers et les investisseurs institutionnels.