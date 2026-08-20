Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Voyage au coeur de la finance moderne

Jean-François Boulier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre relate une trentaine d'années d'activités dans le domaine financier, principalement les marchés et la gestion de portefeuilles. Il comporte environ 9 chapitres en restituant, par ordre chronologique, les évolutions économiques et financières des périodes racontées. Les services financiers ont connu un essor et une transformation considérable pendant ces trente années que ce livre raconte en les illustrant par les activités auxquelles l'auteur a pris part directement, souvent au sein d'équipes d'experts qu'il animait. La très grande grise financière et le développement de la finance responsable qui l'a suivi, fait l'objet des derniers chapitres dont un sur les leçons de cette expérience. L'essentiel des sujets a trait à la modélisation financière, discipline récente apparue dans les années 1960 aux USA, diffusés en Europe à la fin des années 1980, qui a profondément modifié les marchés financiers et les pratiques des acteurs concernés, notamment les asset managers et les investisseurs institutionnels.

Par Jean-François Boulier
Chez Micro Application Editions

|

Auteur

Jean-François Boulier

Editeur

Micro Application Editions

Genre

Finance internationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voyage au coeur de la finance moderne par Jean-François Boulier

Commenter ce livre

 

Voyage au coeur de la finance moderne

Jean-François Boulier

Paru le 17/09/2026

Micro Application Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782822411783
9782822411783
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.