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#Polar

Le Tocard

Patrick Barbuscia

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Marseille, ses ombres et ses lumières. Rocco Siciliano, détective privé en mal de clients, voit débarquer Lilou Miletti ? : son oncle, l'agent sportif Septime Ricard a disparu. Entre un cadavre sur une épave, des trafics d'objets d'art et une jeune femme aussi mystérieuse qu'attachante, l'enquête se complique à chaque nouveau personnage. Un polar noir où l'espoir d'en sortir vivant devient de plus en plus ténu. Dans la lignée des Nestor Burma de Léo Malet, Le Tocard nous plonge dans les milieux du football où la survie se négocie à coups de balles pas toujours perdues.

Par Patrick Barbuscia
Chez Chum éditions

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Auteur

Patrick Barbuscia

Editeur

Chum éditions

Genre

Romans noirs

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Le Tocard

Patrick Barbuscia

Paru le 09/09/2026

272 pages

Chum éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782492973468
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