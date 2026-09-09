L'âme d'Heather

Le 1er février 1988, Heather O'Rourke, l'inoubliable Carol-Anne Freeling du film Poltergeist, décède des suites d'une maladie à l'âge de douze ans. Ce même jour, à Nantes, naît une petite fille : Caroline. Personne ne se doute encore que cette naissance et les visions de Jean sont liées. Depuis l'enfance, il voit ce que les autres ne perçoivent pas. Des ombres. Des présences. Et surtout ce vieil homme au chapeau noir, silencieux et obsédant, qui le suit sans relâche et nourrit ses pires cauchemars. Tout bascule lorsque, en regardant Poltergeist, Jean réalise que sa voisine, Caroline, est le sosie troublant de la petite fille du film. Mais cette étrange coïncidence n'est que le commencement. Même son père, Jack, semble bouleversé par ce que voit son fils... comme s'il reconnaissait lui aussi une vérité qu'il aurait préféré taire. Jusqu'au jour où Caroline murmure : " Je suis Heather. " A partir de cet instant, la frontière entre fiction et réalité s'effondre. Alors, pris au piège de visions qu'il ne maîtrise plus, Jean et les siens devront affronter ce qui s'acharne à revenir.