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Les Nébules mauves

Marie Manand, Vita flavia De, Joël Odone, Flavia de Vita

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C'est une grande première : Violette est la première de la famille Ténébris à aller à l'école. Ravie d'aller se faire de nouveaux amis, elle découvre avec effroi qu'il y a un examen d'entrée. Problème, elle est toujours archi-nulle pour maitriser sa magie ! La compétition fait rage entre les futurs élèves, révélant les pires instincts. Violette et Maurice travaillent d'arrache-pied pour réussir l'épreuve mais les nébules mauves, un phénomène météorologique rare, viennent perturber les ondes magiques des élèves, en particulier les métamorphes dont Hedda et Viggo, son petit frère, qui risquent de rester des animaux sauvages pour toujours.

Par Marie Manand, Vita flavia De, Joël Odone, Flavia de Vita
Chez Jungle

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Auteur

Marie Manand, Vita flavia De, Joël Odone, Flavia de Vita

Editeur

Jungle

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Les Nébules mauves

Marie Manand, Vita flavia De, Joël Odone, Flavia de Vita

Paru le 20/08/2026

55 pages

Jungle

13,95 €

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