Gustave, rentier solitaire, esthète aussi raffiné dans ses goûts qu'il est bourru dans ses manières, erre dans une ville en pleine mutation. Inquiet de la tournure que prend le monde, il mène une constante fuite à travers les rues de Paris, les musées, les salles des ventes, ou le jardin d'Acclimatation, où il va faire la connaissance d'un " sauvage " qui y est exposé. L'ultime refuge est le petit hôtel particulier où il vit et s'adonne à ses collections, à la lecture, et surtout à la gastronomie. Pour lui seul, Séraphine, sa cuisinière fidèle, prépare des festins somptueux. A condition que rien ne vienne la perturber. Lorsqu'un voisin est retrouvé assassiné, les soupçons de l'inspecteur Lefèvre se portent sur cette étrange maisonnée. D'autant plus qu'Augustin, le mari de Séraphine, disparaît mystérieusement. Puis c'est au tour de Laure, la compagne de Gustave, une jeune femme fascinée par la folie et les difformités, de connaître un sort inattendu. Les victimes se succèdent. Tandis que Séraphine, impassible, cuisine des plats de plus en plus merveilleux pour son maître. Jusqu'où la spirale de la mort et de la bonne chère va-t-elle les entraîner tous deux ? Dans ce Paris crépusculaire, chaque repas devient un rituel, chaque objet un indice des plus insolites, et tout ce qui nourrit pourrait bien aussi empoisonner.