Social club - Carnet de recettes

Le carnet des grandes tablées et des apéros qui durent trop longtemps. Celui où l'on note les plats qui marchent à tous les coups : les recettes qu'on refait pour les amis, les anniversaires et les dimanches bruyants. Des plats généreux, des desserts qui disparaissent trop vite, et des souvenirs qui commencent souvent par : " Tu te souviens de ce dîner ? " Parce que good food, good friends et quelques recettes à garder sous la main. Une collection de 3 carnets : Maison mère, A ma sauce et Social Club. Pensés comme de vrais objets à vivre : on y note, on y tache, on y revient. Avec leurs photos au flash, brutes et spontanées, leurs couleurs pop et tendance et leurs mantras feel good, ils apportent un regard nouveau sur le carnet de recettes traditionnel. Chaque carnet possède son univers, drôle, incarné et reconnaissable au premier regard. A l'intérieur : des pages à remplir, quelques contenus malins et une bonne dose de bonne humeur pour garder les recettes qui comptent vraiment. Carnets cousus, façonnés en France, conçus pour durer, se transmettre... et se remplir au fil des souvenirs.