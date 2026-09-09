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Les secrets du livre d'Enoch

Emile Marceau

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Un livre ancien, écarté de la Bible officielle, continue de fasciner et d'intriguer depuis des siècles : le mystérieux Livre d'Enoch. Dans ce texte étonnant apparaissent des anges descendus sur Terre, des géants appelés Nephilim, des visions des cieux et la révélation de lois invisibles qui gouvernent l'univers. Redécouvert dans d'anciennes traditions, ce manuscrit soulève des questions profondes sur les origines de l'humanité et la place de l'homme dans l'ordre du monde. Mais au-delà de ces récits extraordinaires, le Livre d'Enoch transmet aussi un enseignement spirituel puissant. Il évoque la responsabilité humaine face à la connaissance, l'équilibre entre sagesse et pouvoir, et l'existence d'un ordre cosmique que l'humanité a peu à peu oublié. Dans cet ouvrage clair et captivant, vous découvrirez les symboles, les mystères et les enseignements spirituels cachés de l'un des textes les plus énigmatiques de l'histoire. Une plongée fascinante au coeur d'un livre qui continue, aujourd'hui encore, d'interroger la conscience humaine et le destin du monde.

Par Emile Marceau
Chez Ali Baba

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Auteur

Emile Marceau

Editeur

Ali Baba

Genre

Esotérisme

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Les secrets du livre d'Enoch

Emile Marceau

Paru le 23/09/2026

170 pages

Ali Baba

12,90 €

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