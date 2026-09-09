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#Roman francophone

Notre-Dame de Paris

Victor Hugo

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Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Sur les murs de la cathédrale est gravé le mot grec Ananké : "fatalité" . C'est elle qui s'exerce sur les âmes qui peuplent Notre-Dame de Paris en l'année 1482. C'est elle qui pousse Quasimodo à aimer Esmeralda d'un amour que sa difformité lui interdit. C'est elle qui attise la passion impie de Frollo, alors que sa prêtrise l'en défend. C'est elle qui conduit Phoebus à profiter d'Esméralda, au détriment de sa fiancée. C'est elle, enfin, qui précipite le destin tragique de la jeune gitane, malmenée par les hommes et leur justice faussée. Dans l'ombre des voûtes de la cathédrale qui écrase de sa présence ou dans la lumière des tours vertigineuses, vivent des figures tantôt sublimes, tantôt grotesques, gargouilles humaines, qui hantent encore ces lieux aussi bien que les plus belles pages de la littérature française. Redécouvrez ce classique fondateur du romantisme français dans cette magnifique édition reliée agrementée de gravure d'époque.

Par Victor Hugo
Chez Hauteville

|

Auteur

Victor Hugo

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature française

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Notre-Dame de Paris

Victor Hugo

Paru le 10/09/2026

608 pages

Hauteville

22,00 €

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