La Bibliothèque des possibles

Sans les bibliothèques, je serais probablement morte. Ce sont des sanctuaires. Si vous privez cette bibliothèque de sa capacité à offrir refuge, je ne sais pas ce qui se produira. Mais je peux vous assurer d'une chose : rien de bon. Car tous les tyrans du monde, depuis le saccage de la bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à aujourd'hui, ont affermi leur pouvoir en s'en prenant au savoir. Ballotée de foyers en foyers, Alix a retenu une leçon de son enfance : contrairement aux gens, les livres ne vous trahissent jamais. Enchaînant trois petits boulots pour joindre les deux bouts, Alix se réfugie, chaque soir, dans la bibliothèque publique de Boston. Jusqu'au jour où elle franchit une porte dérobée et rencontre la Bibliothécaire : la gardienne d'un lieu magique où les âmes désespérées s'évadent vers une autre vie... à l'intérieur de leurs livres favoris. Mais avant qu'Alix puisse élire domicile dans les pages de sa nouvelle existence, un ennemi venu de l'ombre surgit et menace l'existence même de cette bibliothèque magique. Aidées par un séduisant styliste, Alix fuit à travers les salons Régence de Jane Austen, les ruelles mal famées de Sherlock Holmes, les fêtes de Gatsby le Magnifique, tandis que, inexorable, le danger se rapproche... Une déclaration d'amour à la littérature, à l'aventure et aux bibliothèques. Par l'autrice du Code Rose, Grand Prix du roman historique 2023 "Si vous avez déjà rêvé de sauter à pieds joints dans votre roman préféré, voici l'occasion idéale. Avec une héroïne dont vous applaudirez l'audace dès la première page, ce livre s'annonce comme l'un des plus grands succès de l'année". Sarah Penner, autrice de La Petite Boutiques aux poisons "La première incursion de Kate Quinn dans l'univers de la Fantasy est un véritable délice de lecture. Une héroïne fascinante qui découvre sa vocation et l'esquisse d'une histoire d'amour". Booklist