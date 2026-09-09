Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

La Bibliothèque des possibles

Kate Quinn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sans les bibliothèques, je serais probablement morte. Ce sont des sanctuaires. Si vous privez cette bibliothèque de sa capacité à offrir refuge, je ne sais pas ce qui se produira. Mais je peux vous assurer d'une chose : rien de bon. Car tous les tyrans du monde, depuis le saccage de la bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à aujourd'hui, ont affermi leur pouvoir en s'en prenant au savoir. Ballotée de foyers en foyers, Alix a retenu une leçon de son enfance : contrairement aux gens, les livres ne vous trahissent jamais. Enchaînant trois petits boulots pour joindre les deux bouts, Alix se réfugie, chaque soir, dans la bibliothèque publique de Boston. Jusqu'au jour où elle franchit une porte dérobée et rencontre la Bibliothécaire : la gardienne d'un lieu magique où les âmes désespérées s'évadent vers une autre vie... à l'intérieur de leurs livres favoris. Mais avant qu'Alix puisse élire domicile dans les pages de sa nouvelle existence, un ennemi venu de l'ombre surgit et menace l'existence même de cette bibliothèque magique. Aidées par un séduisant styliste, Alix fuit à travers les salons Régence de Jane Austen, les ruelles mal famées de Sherlock Holmes, les fêtes de Gatsby le Magnifique, tandis que, inexorable, le danger se rapproche... Une déclaration d'amour à la littérature, à l'aventure et aux bibliothèques. Par l'autrice du Code Rose, Grand Prix du roman historique 2023 "Si vous avez déjà rêvé de sauter à pieds joints dans votre roman préféré, voici l'occasion idéale. Avec une héroïne dont vous applaudirez l'audace dès la première page, ce livre s'annonce comme l'un des plus grands succès de l'année". Sarah Penner, autrice de La Petite Boutiques aux poisons "La première incursion de Kate Quinn dans l'univers de la Fantasy est un véritable délice de lecture. Une héroïne fascinante qui découvre sa vocation et l'esquisse d'une histoire d'amour". Booklist

Par Kate Quinn
Chez Hauteville

|

Auteur

Kate Quinn

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Bibliothèque des possibles par Kate Quinn

Commenter ce livre

 

La Bibliothèque des possibles

Kate Quinn trad. Agnès Jaubert

Paru le 10/09/2026

418 pages

Hauteville

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387213563
9782387213563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.