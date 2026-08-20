Un roman noir social brillamment mené : le parcours hors norme d'une jeune femme ordinaire, animée par une soif de justice que rien ne peut arrêter. On la disait fragile. Seule, elle découvrira la vérité Nina Klein a dix-huit ans quand sa mère disparaît au retour d'une nuit de garde à l'hôpital. Lorsque son corps est retrouvé, l'enquête conclut à un suicide malgré de nombreuses zones d'ombre. Nina ne peut y croire. Elle n'aura désormais qu'un seul objectif : faire la lumière sur la mort de Rose. Mais elle ne dispose que de dix ans pour obtenir la réouverture du dossier. Contre toute attente, ce drame agit comme un catalyseur et la révèle à elle-même. Avec une détermination qui surprend ses proches, elle s'inscrit en droit afin de devenir avocate. Une course s'engage durant laquelle la jeune femme va reprendre pas à pas l'intégralité de l'enquête. Mais la vérité ne risque-t-elle pas de tout faire vaciller, y compris Nina ?