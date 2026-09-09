OnlyFans, le capitalisme du désir

OnlyFans est un réseau social avec abonnement payant hébergeant principalement des contenus érotiques ou pornographiques mettant en lien des créateurs de contenu et des "fans" . Chaque mois, trois cents millions d'utilisateurs s'y connectent pour acheter du contenu qu'ils pensent être de l'intimité générant un CA de presque 8 milliards de dollars en 2024. Sans polémique ou voyeurisme, c'est en observateur privilégié des transformations contemporaines du travail, de l'intimité et du cap italisme numérique que Pierre Brasseur décortique ce capitalisme du désir. Il démontre comment le travail émotionnel des créateurs est capté, standardisé et valorisé par une infrastructure dont ils ne contrôlent ni les règles ni les revenus. Comment des travailleuses, majoritairement des femmes, apprennent à gérer leur image , leur fatigue, leur exposition, dans un rapport de dépendance totale à une entreprise domiciliée aux îles Caïmans. Et comment les utilisateurs, convaincus d'entretenir une relation authentique, financent en réalité un modèle qui optimise leur attachement. A travers OnlyFans, c'est la question du travail invisible, du care marchandisé et de la dépendance algorithmique qui est posée.