Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

OnlyFans, le capitalisme du désir

Pierre Brasseur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
OnlyFans est un réseau social avec abonnement payant hébergeant principalement des contenus érotiques ou pornographiques mettant en lien des créateurs de contenu et des "fans" . Chaque mois, trois cents millions d'utilisateurs s'y connectent pour acheter du contenu qu'ils pensent être de l'intimité générant un CA de presque 8 milliards de dollars en 2024. Sans polémique ou voyeurisme, c'est en observateur privilégié des transformations contemporaines du travail, de l'intimité et du cap italisme numérique que Pierre Brasseur décortique ce capitalisme du désir. Il démontre comment le travail émotionnel des créateurs est capté, standardisé et valorisé par une infrastructure dont ils ne contrôlent ni les règles ni les revenus. Comment des travailleuses, majoritairement des femmes, apprennent à gérer leur image , leur fatigue, leur exposition, dans un rapport de dépendance totale à une entreprise domiciliée aux îles Caïmans. Et comment les utilisateurs, convaincus d'entretenir une relation authentique, financent en réalité un modèle qui optimise leur attachement. A travers OnlyFans, c'est la question du travail invisible, du care marchandisé et de la dépendance algorithmique qui est posée.

Par Pierre Brasseur
Chez Textuel

|

Auteur

Pierre Brasseur

Editeur

Textuel

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur OnlyFans, le capitalisme du désir par Pierre Brasseur

Commenter ce livre

 

OnlyFans, le capitalisme du désir

Pierre Brasseur

Paru le 09/09/2026

159 pages

Textuel

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386291890
9782386291890
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.