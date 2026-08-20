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Flore écologique de Belgique et des régions limitrophes

Charlotte Descamps, Amandine Kervyn

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Un outil précieux pour la classification et la détermination des végétaux ! Spécialement conçue pour les apprenants (étudiants et naturalistes) en déterminations d'espèces végétales, cette Flore écologique se caractérise par la combinaison de la simplicité des critères d'identification avec des caractéristiques écologiques des espèces (leurs milieux de prédilection). Elle est la première Flore en Belgique à suivre la nouvelle classification de niveau international (Angiosperm Phylogeny Group IV, 2016) qui a réformé les délimitations des familles et des genres. Cette Flore permet, à l'aide des clés de classification, la détermination d'environ 2000 plantes (Ptéridophytes et Spermatophytes) de Belgique. Un site web avec des photos en couleur, de la documentation complémentaire et des exercices vient compléter ce livre : https : //biologievegetale. be/

Par Charlotte Descamps, Amandine Kervyn
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Charlotte Descamps, Amandine Kervyn

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Botanique

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Flore écologique de Belgique et des régions limitrophes

Charlotte Descamps, Amandine Kervyn

Paru le 27/08/2026

656 pages

De Boeck supérieur

31,90 €

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