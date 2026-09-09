Vive la dette publique !

On vous a appris à craindre la dette publique et à la surveiller comme une bombe à retardement. On vous a dit que ce sont les marchés qui financent les Etats, que le déficit est une faute qui ruine nos enfants et que l'austérité est une preuve de sérieux économique. Et si tout cela reposait sur un des plus gros contresens de notre époque ? Ce livre prend ces discours au sérieux, pour mieux les démonter. A chaque postulat présenté comme une évidence, il oppose une analyse rigoureuse et documentée inspirée de la théorie monétaire moderne (MMT), qui renverse les dogmes économiques les uns après les autres : les impôts ne financent pas la dépense publique, l'émission de bons du Trésor est une convention aujourd'hui inutile, la "dette" publique n'est que l'autre nom de la richesse privée, une économie en bonne santé implique presque toujours un déficit comptable du budget de l'Etat. Ce livre est à la fois un diagnostic et un manifeste pour une réappropriation démocratique des outils économiques.