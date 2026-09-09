Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Vive la dette publique !

Robert Cauneau, Ivan Invernizzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On vous a appris à craindre la dette publique et à la surveiller comme une bombe à retardement. On vous a dit que ce sont les marchés qui financent les Etats, que le déficit est une faute qui ruine nos enfants et que l'austérité est une preuve de sérieux économique. Et si tout cela reposait sur un des plus gros contresens de notre époque ? Ce livre prend ces discours au sérieux, pour mieux les démonter. A chaque postulat présenté comme une évidence, il oppose une analyse rigoureuse et documentée inspirée de la théorie monétaire moderne (MMT), qui renverse les dogmes économiques les uns après les autres : les impôts ne financent pas la dépense publique, l'émission de bons du Trésor est une convention aujourd'hui inutile, la "dette" publique n'est que l'autre nom de la richesse privée, une économie en bonne santé implique presque toujours un déficit comptable du budget de l'Etat. Ce livre est à la fois un diagnostic et un manifeste pour une réappropriation démocratique des outils économiques.

Par Robert Cauneau, Ivan Invernizzi
Chez Textuel

|

Auteur

Robert Cauneau, Ivan Invernizzi

Editeur

Textuel

Genre

Economie (essai)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vive la dette publique ! par Robert Cauneau, Ivan Invernizzi

Commenter ce livre

 

Vive la dette publique !

Robert Cauneau, Ivan Invernizzi

Paru le 09/09/2026

191 pages

Textuel

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386291807
9782386291807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.