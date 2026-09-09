Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Hugues Capet

Coline Dupuy, Beniamino Delvecchio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la fin du Xe siècle, Richer, moine de l'abbaye Saint-Remi de Reims, entame l'écriture d'une vaste chronique sur son siècle. Le royaume des Francs est alors divisé en de multiples duchés et comtés, voisins du Saint-Empire romain germanique. Les derniers Carolingiens, le roi Lothaire IV et son frère Charles, défient l'empereur Othon II dans une lutte de pouvoir qui les affaiblit. Dans ce contexte, un homme avance dans l'ombre : Hugues Capet. Le duc des Francs n'est pas un conquérant sanguinaire. Habile et visionnaire, il comprend que l'avenir du royaume se gagnera par les alliances, la loyauté et la patience. En 987, avec l'appui d'Adalbéron, archevêque de Reims, et de son conseiller Gerbert d'Aurillac, il est élu roi des Francs. Il entreprend l'impossible : faire respecter sa légitimité de Robertien et son autorité royale. Entre intrigues, trahisons et luttes d'influence, Hugues Capet fonde une dynastie appelée à traverser huit siècles d'histoire : les Capétiens. En posant les premières pierres d'une monarchie durable, il change à jamais le destin de la France. L'épopée captivante d'un roi légendaire qui fit naître un royaume.

Par Coline Dupuy, Beniamino Delvecchio
Chez Plein Vent

|

Auteur

Coline Dupuy, Beniamino Delvecchio

Editeur

Plein Vent

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hugues Capet par Coline Dupuy, Beniamino Delvecchio

Commenter ce livre

 

Hugues Capet

Coline Dupuy, Beniamino Delvecchio

Paru le 10/09/2026

48 pages

Plein Vent

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384881499
9782384881499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.