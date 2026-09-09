A la fin du Xe siècle, Richer, moine de l'abbaye Saint-Remi de Reims, entame l'écriture d'une vaste chronique sur son siècle. Le royaume des Francs est alors divisé en de multiples duchés et comtés, voisins du Saint-Empire romain germanique. Les derniers Carolingiens, le roi Lothaire IV et son frère Charles, défient l'empereur Othon II dans une lutte de pouvoir qui les affaiblit. Dans ce contexte, un homme avance dans l'ombre : Hugues Capet. Le duc des Francs n'est pas un conquérant sanguinaire. Habile et visionnaire, il comprend que l'avenir du royaume se gagnera par les alliances, la loyauté et la patience. En 987, avec l'appui d'Adalbéron, archevêque de Reims, et de son conseiller Gerbert d'Aurillac, il est élu roi des Francs. Il entreprend l'impossible : faire respecter sa légitimité de Robertien et son autorité royale. Entre intrigues, trahisons et luttes d'influence, Hugues Capet fonde une dynastie appelée à traverser huit siècles d'histoire : les Capétiens. En posant les premières pierres d'une monarchie durable, il change à jamais le destin de la France. L'épopée captivante d'un roi légendaire qui fit naître un royaume.