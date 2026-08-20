Janvier 1910. C'est la crue du siècle. Alors que les eaux envahissent cet asile d'aliénées du département de la Seine, deux femmes se dirigent vers les grilles laissées ouvertes dans la confusion. L'une tient encore dans la main une liasse de pages arrachées. Dehors, la rue inondée appelle et effraie. Explorant les manières de couver les feux, Des idées d'incendie retrace d'une langue fiévreuse la destinée d'une paysanne que sa condition n'a pas réussi à brider. Sa bonté, son silence qui répare, ses abeilles tant aimées, sa faim de liberté font de Paulie une héroïne qu'il est impossible d'oublier.