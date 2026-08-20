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Cahiers de l'enfance et de l'adolescence 15

Collectif

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Ce dossier des Cahiers de l'Enfance et de l'Adolescence interrogera les enjeux psychopathologiques, sociaux et culturels de la parentalite ? contemporaine : parentalite ? s empe^che ? es, e ? prouve ? es ou fragmente ? es ; parentalite ? s dans des contextes de migration, de handicap ou de pre ? carite ? ; parentalite ? s confronte ? es a` des transmissions traumatiques ou a` des dispositifs d'aide. Suivant son identite ? croissante de forum interdisciplinaire, la revue accueillera articles de recherche, re ? flexions cliniques et te ? moignages de pratiques qui viendront e ? clairer ce champ mouvant et central du lien entre adultes et enfants, et nourrir ainsi la re ? flexion des professionnels engage ? s dans l'accompagnement.

Par Collectif
Chez Erès

|

Auteur

Collectif

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

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Cahiers de l'enfance et de l'adolescence 15

Collectif

Paru le 10/09/2026

Erès

25,00 €

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Scannez le code barre 9782749287058
9782749287058
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