Cahiers de l'enfance et de l'adolescence 15

Ce dossier des Cahiers de l'Enfance et de l'Adolescence interrogera les enjeux psychopathologiques, sociaux et culturels de la parentalite ? contemporaine : parentalite ? s empe^che ? es, e ? prouve ? es ou fragmente ? es ; parentalite ? s dans des contextes de migration, de handicap ou de pre ? carite ? ; parentalite ? s confronte ? es a` des transmissions traumatiques ou a` des dispositifs d'aide. Suivant son identite ? croissante de forum interdisciplinaire, la revue accueillera articles de recherche, re ? flexions cliniques et te ? moignages de pratiques qui viendront e ? clairer ce champ mouvant et central du lien entre adultes et enfants, et nourrir ainsi la re ? flexion des professionnels engage ? s dans l'accompagnement.