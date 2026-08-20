Billie contre-attaque !

Un roman incontournable pour lutter contre le harcèlement scolaire. Par l'autrice de Quelque chose sur le coeur, pour les lecteurs de 6-8 ans. Avant, j'adorais l'école. Mais plus maintenant. Depuis qu'Alicia est dans ma classe, elle se moque de moi à cause de mes taches de rousseur. Elle dit que je ne me suis jamais lavée. Ou qu'un dragon a éternué dans son chocolat chaud, pile dans ma figure... Splatch ! J'en ai parlé à mes parents, ça n'a rien changé. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire.