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#Roman jeunesse

Billie contre-attaque !

Amélie Antoine, Fabiola Anchorena

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Un roman incontournable pour lutter contre le harcèlement scolaire. Par l'autrice de Quelque chose sur le coeur, pour les lecteurs de 6-8 ans. Avant, j'adorais l'école. Mais plus maintenant. Depuis qu'Alicia est dans ma classe, elle se moque de moi à cause de mes taches de rousseur. Elle dit que je ne me suis jamais lavée. Ou qu'un dragon a éternué dans son chocolat chaud, pile dans ma figure... Splatch ! J'en ai parlé à mes parents, ça n'a rien changé. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire.

Par Amélie Antoine, Fabiola Anchorena
Chez Syros

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Auteur

Amélie Antoine, Fabiola Anchorena

Editeur

Syros

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Billie contre-attaque !

Amélie Antoine, Fabiola Anchorena

Paru le 20/08/2026

80 pages

Syros

7,90 €

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Scannez le code barre 9782748539691
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