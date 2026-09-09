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Le sens véritable de chaque tranche de vie

Selim Aïssel

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Le passage de l'être humain sur Terre se déroule en cycles successifs de sept ans, ou septaines, chacune correspondant à des leçons à apprendre, des obstacles à franchir, des forces à intégrer. Ainsi, il grandit vers la maturité, acquiert davantage de sagesse, réalise la mission de sa vie et, même, réussit sa mort. Tel est, en tout cas, l'enseignement de Selim Aïssel dans ce précieux manuel. Il nous aide à décrypter le message des septaines, en fournissant un mode d'emploi très pratique pour parcourir au mieux et plus facilement chacune des étapes.

Par Selim Aïssel
Chez EccE

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Auteur

Selim Aïssel

Editeur

EccE

Genre

Méditation et spiritualité

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Le sens véritable de chaque tranche de vie

Selim Aïssel

Paru le 09/09/2026

150 pages

EccE

9,80 €

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Scannez le code barre 9782351954058
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