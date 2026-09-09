Beth is dead

Le matin du 1er janvier, Jo découvre le corps inanimé de sa soeur Beth dans la neige, la tête ensanglantée. Accident ou meurtre ? L'enquête s'ouvre, et le doute s'immisce entre Meg, Jo et Amy... L'une d'elles aurait-elle pu commettre l'irréparable ? Très vite, la liste des suspects s'allonge bien au-delà du cercle familial. Quelques mois auparavant, les soeurs March se sont retrouvées sous le feu des projecteurs quand leur père a publié un best-seller pour le moins scandaleux exposant la vie privée de chacune de ses filles. Dès lors, n'importe qui aurait pu vouloir la mort de Beth... Rivalités, mensonges et manipulation : retrouvez les quatre soeurs les plus célèbres de la littérature dans un thriller contemporain où se brouille la frontière entre fiction et réalité.