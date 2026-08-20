La vie d'Enriqueta bascule le 18 août 1936, quand elle doit fuir l'Espagne avec sa famille, menacée par les troupes franquistes. Ce jour-là, elle perd tout. Quarante ans plus tard, sa petite-fille Léonor naît française. Lorsqu'une loi espagnole permet aux descendants d'exilés politiques d'obtenir la nationalité perdue, Léonor décide de renouer avec son histoire, dans les pas d'Enriqueta. Entre quête intime, fresque familiale et récit d'exil, Marcher dans tes pas est un roman où l'émotion traverse chaque page. " Une lecture inoubliable. " - ELLE " La magnifique lettre d'amour d'une petite-fille à sa grand-mère. J'ai adoré ce livre ! " - Olivia de Lamberterie, Télématin " Un roman poignant et lumineux. " - Jérôme Garcin, Le Nouvel Obs