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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le mal invisible

Giulia Caminito

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Enfant, Loris trouvait refuge auprès de son grand-père adoré, dans le potager où poussaient les tomates et volaient les pigeons. Mais, à trente ans, la magie a disparu. Car Loris en est sûr, il ne va pas bien, même si les médecins affirment qu'il est en parfaite santé. Entre un appartement exigu, un travail précaire, et une relation qui s'effrite, le jeune homme sombre dans l'obsession de son corps malade. Cette douleur insaisissable, invisible, il la nomme " Catastrophe " - une créature imaginaire qui l'accompagne sans relâche dans sa chute. Seuls les souvenirs lumineux de son enfance lui soufflent une vérité plus douce : même quand tout s'effondre, il est encore possible de réhabiter son corps et le monde. Et de laisser, peu à peu, revenir la lumière. Giulia Caminito signe un roman bouleversant sur la fragilité, la peur de l'avenir et la possibilité d'une renaissance.

Par Giulia Caminito
Chez Gallmeister

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Auteur

Giulia Caminito

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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Le mal invisible

Giulia Caminito

Paru le 10/09/2026

320 pages

Gallmeister

24,90 €

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Scannez le code barre 9782351783801
9782351783801
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