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Le temps du sang

John Gwynne

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Drem et ses compagnons sont hantés par les horreurs dont ils ont été témoins durant la bataille du lac de la Pierre des Etoiles : les cris des hommes se transformant en bêtes et la vision d'un démon ressuscité d'entre les morts. Mais leur terreur n'est pas près de s'apaiser. Fritha, la redoutable grande prêtresse des Kadoshims, est désormais à leurs trousses. Cachée dans la forêt de Forn, Riv sait que sa simple existence est une menace pour les Ben- Elims. Elle incarne leur secret le plus terrible, et si les anges guerriers la trouvent, ils n'hésiteront pas à la réduire définitivement au silence. Fortes de leur puissance retrouvée, les forces démoniaques se lancent à l'assaut du bastion des Ben-Elims. A l'instar des héros d'autrefois, Drem, Riv et les guerriers de l'Etoile Vive devront se battre pour sauver leur vie et leurs terres. Mais la lumière peut-elle l'emporter face aux ténèbres qui gagnent chaque jour un peu plus de terrain ? "John Gwynne me rappelle pourquoi je suis devenue une passionnée de fantasy" Robin Hobb Par l'auteur multi-primé de Malice Prix David Gemmell Morningstar 2013 (meilleur premier roman) Prix Elbakin 2023 du meilleur roman de fantasy adulte traduit

Par John Gwynne
Chez Leha Editions

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Auteur

John Gwynne

Editeur

Leha Editions

Genre

Fantasy

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Le temps du sang

John Gwynne trad. Thomas Bauduret

Paru le 20/08/2026

400 pages

Leha Editions

26,00 €

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