Le grand livre des échecs

Apprenez à maîtriser les règles du jeu d'échecs et devenez un pur stratège ! Jeu de stratégie par excellence et discipline à la popularité incontestée, les échecs sont indémodables et permettent de mettre en oeuvre vos capacités de réflexion et d'analyse. Initiation pour les uns, précieux rappel pour les autres, cet ouvrage clair, richement illustré et très complet est d'abord un outil incontournable pour aborder le jeu dans des conditions idéales. Assimilez les différentes techniques pour défendre et attaquer. Exercez-vous à contraindre votre adversaire en repérant et en exploitant ses faiblesses d'un coup de maître. Suivez les schémas des parties célèbres de l'histoire du jeu pour vous inspirer des solutions des plus grands joueurs. Parce que l'issue favorable d'une partie se construit dès les premiers coups, apprenez les ouvertures décisives, les combinaisons célèbres, les valeurs des pions et les tactiques gagnantes qui augmenteront vos chances de prendre l'ascendant sur votre adversaire. Cette nouvelle édition est augmentée d'une initiation aux études et aux problèmes.