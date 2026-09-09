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Le grand livre des échecs

Collectif, Glénat

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Apprenez à maîtriser les règles du jeu d'échecs et devenez un pur stratège ! Jeu de stratégie par excellence et discipline à la popularité incontestée, les échecs sont indémodables et permettent de mettre en oeuvre vos capacités de réflexion et d'analyse. Initiation pour les uns, précieux rappel pour les autres, cet ouvrage clair, richement illustré et très complet est d'abord un outil incontournable pour aborder le jeu dans des conditions idéales. Assimilez les différentes techniques pour défendre et attaquer. Exercez-vous à contraindre votre adversaire en repérant et en exploitant ses faiblesses d'un coup de maître. Suivez les schémas des parties célèbres de l'histoire du jeu pour vous inspirer des solutions des plus grands joueurs. Parce que l'issue favorable d'une partie se construit dès les premiers coups, apprenez les ouvertures décisives, les combinaisons célèbres, les valeurs des pions et les tactiques gagnantes qui augmenteront vos chances de prendre l'ascendant sur votre adversaire. Cette nouvelle édition est augmentée d'une initiation aux études et aux problèmes.

Par Collectif, Glénat
Chez Glénat

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Auteur

Collectif, Glénat

Editeur

Glénat

Genre

Echecs

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Le grand livre des échecs

Collectif, Glénat

Paru le 10/09/2026

240 pages

Glénat

25,00 €

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Scannez le code barre 9782344076576
9782344076576
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