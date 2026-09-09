Bleach Tome 1 . Edition de luxe

Ichigo Kurosaki possède un don particulier : celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route de Rukia, une shinigami (un être spirituel), en train de pourchasser une "âme perdue", un esprit maléfique qui hante notre monde et n'arrive pas à trouver le repos. Mise en difficulté par son ennemi, la jeune fille décide alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de toute la puissance du shinigami. Contraint d'assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies : celle de lycéen ordinaire et celle de chasseur d'esprits...