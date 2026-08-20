Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La grande aventure de l'orthographe en chansons

Anna@laviedenseignante

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nouvelle façon d'apprendre, sans s'en rendre compte Votre enfant trouve l'orthographe un peu rude ? Il se dit qu'il ne retiendra jamais toutes les règles ? Rassurez-le (et rassurez-vous ! ), ce livre illustré, unique en son genre, propose une méthode ludique et efficace pour vivre les choses autrement ! Chaque jour, dans sa classe, Anna applique cette recette originale : mémoriser en chanson ! Car une règle chantée se retient souvent mieux qu'une règle simplement lue... Comme par magie, cette sélection de 12 règles d'orthographe et de grammaire incontournables se révèle à vous en quatre étapes : - Une chanson inédite, à lire et à écouter grâce à un QR code ; - Une scène illustrée pour comprendre la règle comme une histoire ; - Une leçon claire et rythmée ; - Des activités et des jeux variés pour s'entraîner : phrases à compléter, mots croisés, lettres à entourer, mots mêlés, coloriages magiques, définitions à relier, etc. ; - Une fiche mémo pour retenir l'essentiel. Votre enfant apprend en s'amusant... et vous aussi, vous pourriez bien y prendre goût !

Par Anna@laviedenseignante
Chez Eyrolles

|

Auteur

Anna@laviedenseignante

Editeur

Eyrolles

Genre

Apprentissage du langage écrit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La grande aventure de l'orthographe en chansons par Anna@laviedenseignante

Commenter ce livre

 

La grande aventure de l'orthographe en chansons

Anna@laviedenseignante

Paru le 17/09/2026

Eyrolles

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023613
9782416023613
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.