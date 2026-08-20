La grande aventure de l'orthographe en chansons

Une nouvelle façon d'apprendre, sans s'en rendre compte Votre enfant trouve l'orthographe un peu rude ? Il se dit qu'il ne retiendra jamais toutes les règles ? Rassurez-le (et rassurez-vous ! ), ce livre illustré, unique en son genre, propose une méthode ludique et efficace pour vivre les choses autrement ! Chaque jour, dans sa classe, Anna applique cette recette originale : mémoriser en chanson ! Car une règle chantée se retient souvent mieux qu'une règle simplement lue... Comme par magie, cette sélection de 12 règles d'orthographe et de grammaire incontournables se révèle à vous en quatre étapes : - Une chanson inédite, à lire et à écouter grâce à un QR code ; - Une scène illustrée pour comprendre la règle comme une histoire ; - Une leçon claire et rythmée ; - Des activités et des jeux variés pour s'entraîner : phrases à compléter, mots croisés, lettres à entourer, mots mêlés, coloriages magiques, définitions à relier, etc. ; - Une fiche mémo pour retenir l'essentiel. Votre enfant apprend en s'amusant... et vous aussi, vous pourriez bien y prendre goût !