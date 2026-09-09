Les techniques de manga ultimes du docteur Mashirito

Quand l'éditeur phare du Weekly Shonen Jump prodigue ses conseils, on l'écoute... Rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump, le roi de l'édition japonaise Kazuhiko Torishima a permis l'éclosion de multiples talents et le succès de nombreuses séries, telles que Video Girl Aï, Dragon Quest - The Adventure of Daï ou encore Dragon Ball. Dans cet ouvrage, c'est par le biais du Dr. Mashirito, personnage créé par Akira Toriyama et inspiré de Kazuhiko Torishima, qu'il vous guidera dans la découverte des éléments qui ont mené au succès des mangas qu'il a supervisés, depuis la création de titres emblématiques jusqu'au fonctionnement de l'industrie du manga, en passant par l'histoire secrète de la naissance de chefs-d'oeuvre tels que Dragon Ball.