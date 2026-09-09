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#Manga

Les techniques de manga ultimes du docteur Mashirito

Kazuhiko Torishima

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Quand l'éditeur phare du Weekly Shonen Jump prodigue ses conseils, on l'écoute... Rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump, le roi de l'édition japonaise Kazuhiko Torishima a permis l'éclosion de multiples talents et le succès de nombreuses séries, telles que Video Girl Aï, Dragon Quest - The Adventure of Daï ou encore Dragon Ball. Dans cet ouvrage, c'est par le biais du Dr. Mashirito, personnage créé par Akira Toriyama et inspiré de Kazuhiko Torishima, qu'il vous guidera dans la découverte des éléments qui ont mené au succès des mangas qu'il a supervisés, depuis la création de titres emblématiques jusqu'au fonctionnement de l'industrie du manga, en passant par l'histoire secrète de la naissance de chefs-d'oeuvre tels que Dragon Ball.

Par Kazuhiko Torishima
Chez Glénat

|

Auteur

Kazuhiko Torishima

Editeur

Glénat

Genre

Manga guides et revues

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Les techniques de manga ultimes du docteur Mashirito

Kazuhiko Torishima

Paru le 21/10/2026

200 pages

Glénat

25,00 €

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Scannez le code barre 9782344071571
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