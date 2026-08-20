Cuisiner les Champignons de nos forêts

Vous ne savez jamais quel champignon cueillir et comment le cuisiner ? Maïna vous a concocté des conseils sur la cueillette, le nettoyage, la conservation et surtout de belles recettes sous l'influence japonaise pour mettre en avant vos champignons ! Aller aux champignons est une activité ludique et fascinante ! Chaussez vos bottes, prenez un panier et un bon couteau et suivez le guide. Pour chaque champignon, découvrez comment les reconnaître, où les trouver, comment les préparer et les conserver, et bien sûr, les cuisiner. Sommaire : Mélange de champignons : Cake aux champignons, gyozas, croquettes croustifondantes, truite de la dordogne et sauce aux champignons, pommes de terre sarladaises aux champignons sauvages... Chanterelles et girolles : Mijoté au gochujang, croque-monsieur chanterelles et cabécou, soba chanterelles canard, tapenade... Cèpes et bolets : Burger de cèpes, rouleau d'automne aux cèpes et châtaignes, tourte forestière, velouté de cèpes... Trompettes de la mort : En agebitashi, boulette de tofu, nouilles sautées aux trompettes, salade fraîche... Morilles : Omelette japonaise, risotto, sushi, riz sauté... Pieds de mouton : Oyakodon, quiche d'automne, ragoût japonais... Pleurotes : Flan salé à la vapeur, beignets de pleurotes... Et tout en illustration !