Vivre libre ou mourir. En 1940, la trajectoire incandescente d'une acrobate devenue pilote dans la RAF pour assouvir son rêve et venger sa famille. France, 1936. Garçon manqué, acrobate et mécanicienne hors pair, Louise n'a qu'un rêve : devenir aviatrice. Mais voler est un privilège d'hommes et au Cirque Kavinsky où elle grandit, son père tempère ses ardeurs. Suivant les conseils de son héros, Mermoz, Louise parvient à ses fins quand la guerre éclate. Dans le chaos de la débâcle, Louise perd tout, sauf l'envie d'en découdre avec ceux qui ont volé son pays et massacré sa famille. C'est sous les traits d'un jeune homme que Louise traverse clandestinement la Manche et, grâce au concours d'une femme d'exception, Amelia, à se faire enrôler dans la Royal Air Force. En devenant Louis, la jeune femme désormais pilote va découvrir la camaraderie fulgurante d'un trio d'Anglais irrévérencieux, les cockpits gelés, la passion d'un amour aussi intense que secret mais aussi la mort, omniprésente, qui fauche ces jeunes héros du ciel. Car la liberté a un prix, et bientôt, sous les bombardements, Louis forgera sa légende au coeur d'un conflit où chaque vol peut être fatal... Entre combats aériens, drames intimes et quête d'identité, This Is London Calling embrasse l'histoire vraie d'une génération sacrifiée et d'une aviation en pleine mutation, où les femmes n'ont pas leur place. Avec un dessin énergique et un esthétisme de haut vol, Alex Mach insuffle une rare intensité à cette fiction vertigineuse, pleine de suspense et d'émotions.