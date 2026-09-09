Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

This is London Calling

Caryl Férey, Alex Mach

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vivre libre ou mourir. En 1940, la trajectoire incandescente d'une acrobate devenue pilote dans la RAF pour assouvir son rêve et venger sa famille. France, 1936. Garçon manqué, acrobate et mécanicienne hors pair, Louise n'a qu'un rêve : devenir aviatrice. Mais voler est un privilège d'hommes et au Cirque Kavinsky où elle grandit, son père tempère ses ardeurs. Suivant les conseils de son héros, Mermoz, Louise parvient à ses fins quand la guerre éclate. Dans le chaos de la débâcle, Louise perd tout, sauf l'envie d'en découdre avec ceux qui ont volé son pays et massacré sa famille. C'est sous les traits d'un jeune homme que Louise traverse clandestinement la Manche et, grâce au concours d'une femme d'exception, Amelia, à se faire enrôler dans la Royal Air Force. En devenant Louis, la jeune femme désormais pilote va découvrir la camaraderie fulgurante d'un trio d'Anglais irrévérencieux, les cockpits gelés, la passion d'un amour aussi intense que secret mais aussi la mort, omniprésente, qui fauche ces jeunes héros du ciel. Car la liberté a un prix, et bientôt, sous les bombardements, Louis forgera sa légende au coeur d'un conflit où chaque vol peut être fatal... Entre combats aériens, drames intimes et quête d'identité, This Is London Calling embrasse l'histoire vraie d'une génération sacrifiée et d'une aviation en pleine mutation, où les femmes n'ont pas leur place. Avec un dessin énergique et un esthétisme de haut vol, Alex Mach insuffle une rare intensité à cette fiction vertigineuse, pleine de suspense et d'émotions.

Par Caryl Férey, Alex Mach
Chez Glénat

|

Auteur

Caryl Férey, Alex Mach

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur This is London Calling par Caryl Férey, Alex Mach

Commenter ce livre

 

This is London Calling

Caryl Férey, Alex Mach

Paru le 10/09/2026

168 pages

Glénat

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344052044
9782344052044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.